Meghan Markle 6 maja 2019 o godzinie 5.26 urodziła swojego syna. Książęca para poinformowała o tym fakcie na Instagramie, a chwilę później Harry podczas konferencji prasowej zdradził, że chłopiec jest zdrowy, a on sam jest bardzo dumny ze swojej żony. To wtedy książę zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni poinformują o imieniu chłopca.

Tak też się stało! 8 maja w zamku Windsor Meghan i Harry po raz pierwszy pokazali swojego syna, a kilka godzin później w mediach społecznościowych podzielili się zdjęciem z odwiedzin królowej Elżbiety II i księcia Filipa. To wtedy poinformowali, że ich syn to Archie Harrison Mountbatten-Windsor!

Co oznaczają imiona syna Meghan i Harry'ego?

Imiona, które wybrali dla dziecka Meghan i Harry to ogromne zaskoczenie! Najczęściej typowano Artura, Filipa lub Aleksandra. Wydaję się, że Archie nie jest do końca imieniem pasującym do potomka rodziny królewskiej, ale okazuje się, że znaczenie tego imienia jest bardzo szlachetne.

Archie to zdrobnienie od Archibald i oznacza „prawdziwy, odważny i szlachetny”. Imię to cieszy się ogromną popularnością zarówno w Szkocji, jak i Wielkiej Brytanii. Znajduje się też na brytyjskiej liście najczęściej nadawanych imion według serwisu Nameberry.com

Jak się okazuje symboliczne znaczenie ma też drugie imię chłopca. Harrison to hołd w kierunku księcia Harry'ego i oznacza nic innego jak "syn Harry'ego".

Podoba Wam się wybór imion kolejnego członka rodziny królewskiej?

Imię syna Meghan i Harry ogłosili po spotkaniu z królową!

Archie Harrison Mountbatten-Windsor

East News