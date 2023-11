Choć od ślubu Meghan i księcia Harry'ego minęło już 10 miesięcy, a para już wkrótce będzie obchodzić swoją pierwszą rocznicę, wciąż pojawiają się nowe informacje na temat tego, co działo się 19 maja w Frogmore House, gdzie odbywało się przyjęcie weselne. Za zorganizowanie przyjęcia na 200 osób odpowiadał ojciec pana młodego, książę Karol. Serwowano pyszne i zdrowe przekąski oraz drinka "Kiedy Harry poznał Meghan". W trakcie przyjęcia para młoda zatańczyła swój pierwszy taniec do piosenki "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)". Kolacja trwała do 22, później były przekąski i szampan po północy. Zabawa dla Harry'ego i Meghan Markle skończyła się ponoć nad ranem, gdy wyszli z londyńskiego klubu wraz z grupą przyjaciół. Okazuje się, że to co goście najbardziej zapamiętali z wesela pary to wzruszające przemówienia. Padły bowiem piękna słowa...

Przemówienie księcia Harry'ego na ślubie z Meghan

Najwięcej emocji wywołało oczywiście przemówienie księcia Harry'ego, który nie szczędził komplementów pod adresem swojej żony. Harry powiedział, że we dwójkę stanowią "doskonały team" i że "nie może doczekać się, aż spędzi z nią resztę życia". Dodał jeszcze, że jest z niej dumny, że nie załamała się tym, co działo się przed ślubem w związku z jej rodziną. Powiedział, że "poradziła sobie ze wszystkim z wielką gracją". Harry nawiązał w ten sposób do tego, że jaj brat napisał list, w którym przestrzegał Harry'ego przed ślubem z Meghan, a jej ojciec sprzedał do mediów informacje o niej oraz ostatecznie nie pojawił się na ślubie. Do ołtarza aktorkę poprowadził książę Karol. To właśnie jemu Meghan dziękowała w swoim przemówieniu na ślubie. Choć kobiety w rodzinie królewskiej nigdy nie przemawiały na ślubach, Meghan postanowiła złamać protokół i zabrać głos. W swoim przemówieniu podziękowała rodzinie królewskiej oraz szczególnie ojcu Harry'ego, który okazał wiele dobroci jej oraz jej mamie. Na koniec podziękowała swojemu mężowi i powiedziała: "znalazłam mojego księcia".

Po chwilach wzruszania w związku z przemówieniami pary młodej, nastąpiły zabawne momenty, gdy przemawiał książę Karol i książę William. Obaj żartowali z Harry'ego, a Karol opowiadał o karmieniu go butelką i zmienianiu mu pieluch. Nie zabrakło też wielu ciepłych słów pod adresem syna i Meghan.

Mowa Karola była bardzo ciepła i serdeczna. Powiedział, jak bardzo jest dumny z syna i cieszy się z jego szczęścia. Meghan powiedział, że z wielkim szczęściem wita ją w rodzinie - donoszą brytyjskie media.

I choć Karol oraz William bardzo się starali rozbawić gości, to przemówienie księcia Harry'ego najbardziej zapadło wszystkim w pamięć, a zwłaszcza Meghan, która popłakała się po słowach męża.

