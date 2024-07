Baby-boom w amerykańskim show-biznesie trwa w najlepsze. Tym razem ciążę ogłosiła Kelly Rowland, wokalistka znana z występów w słynnym Destiny''''s Child. Kuzynka Beyonce nie zdecydowała się na oficjalne oświadczenie do prasy, a o ciąży poinformowała za pośrednictwem portalu Instagram, na którym opublikowała zdjęcie dziecięcych bucików.

Reklama

Rowland to kolejna po Christinie Aguilerze gwiazda, która spodziewa się dziecka. Amerykańskie media i paparazzi już zacierają ręce, bo ciąże gwiazd to jeden z ulubionych tematów plotkarskiej prasy. Ciekawe, czy błogosławiony stan Rowland wzbudzi tyle emocji, co ciąża Beyonce? Prawdopodobnie nie, ale jesteśmy pewni, że sławna koleżanka znajdzie się wśród kandydatek na przyszłą matkę chrzestną.

Kelly i jej mężowi Timowi Witherspoon gratulujemy.

Zobacz: Zabawne miny ciężarnej Aguilery. Jej brzuszek robi wrażenie

Zobacz także

Reklama

Kelly Rowland i inne gwiazdy na gali Billboard Music Awards: