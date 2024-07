Patrycja Kazadi wie jak zadbać o swoje interesy. Od kilku tygodni jest prowadzącą szóstej edycji You Can Dance- Po prostu tańcz. Ale to nie wszystko. Gwiazdka od kilku lat marzyła o nagraniu płyty, ale wszystkie dotychczasowe próby zakończyły się fiaskiem. Najwidoczniej dopiero po przejściu Patrycji pod skrzydła TVN-u jej marzenie się spełni. W niedzielnym wydaniu Dzień Dobry TVN Kazadi przedstawiła band, z którym nagrywa dojrzały materiał na wymarzony krążek.



Dotąd nie byłam gotowa do nagrania tej płyty. Większość utworów nie była dostosowana do mnie pod względem wieku albo charakteru. Wszyscy wciąż powtarzali, że to nie jest dobry repertuar dla mnie. Ale teraz to się zmieni. – wyjaśnia Kazadi.

Gwiazdka nagrywa płytę z Kubą Badachem, uchodzącym w branży za jednego z najwybitniejszych muzyków młodego pokolenia. Czy to pomoże Kzadi odnaleźć właściwą drogę? Trochę się boimy. Patrycja podejmuje się już tak wielu fachów, że chyba sama nie wie, co jest jej największą pasją.