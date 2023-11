1 z 3

Książę William miał romans?

O Rose Handbury media na całym świecie zaczęły pisać pod koniec marca, gdy wyszło na jaw, że nie przyjaźni się już z księżną Kate, a dodatkowo żona Williama robi wszystko, żeby wykluczyć ją z towarzystwa. Takie zachowanie pokazywało zupełnie nowy obraz księżnej Kate, ale wszystko wskazywało na to, że jej przyjaźń z Rose rzeczywiście została nagle zakończona i nikt do końca nie wiedział, co się między nimi stało. Początkowo nie było mowy o żadnym romansie!

Stosunki między nimi stały się napięte i nikt nie wie dlaczego. Przez lata bardzo wiele je przecież łączyło - pisało "The Sun".

content:0_118742,1_37496:GALGallery