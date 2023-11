Księżna Kate i książę William uchodzili do tej pory za wyjątkowo zgraną parę, która tworzy niemal idealne małżeństwo. Ich związek to gotowy scenariusz filmowy - para poznała się na studiach i przyjaźniła się ze sobą przez lata. Dopiero po czasie zakochała się w sobie, ale niestety, książę nie był gotowy na poważne zaangażowanie się w związek, więc relacja całkiem się rozpadła. Kate i William rozstali się ze sobą aż na rok, jednak oboje zrozumieli, że nie są w stanie bez siebie żyć. W końcu para wróciła do siebie i się zaręczyła. Po roku odbył się bajkowy ślub. Od tego momentu Kate i William nie przechodzili żadnych poważnych kryzysów, doczekała się trójki dzieci, ale jak się okazuje, nic nie trwa wiecznie - właśnie William jest podejrzewany o romans... z przyjaciółką Kate, Rose Hanbury! Kim jest najbliższa dla jego żony osoba? Przeczytajcie więcej poniżej!

