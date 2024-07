Katarzyna Zielińska pojawiła się w miniony weekend na premierze spektaklu "Konserwator" w warszawskim Teatrze Komedia. Aktorka raz jeszcze pokazała, że wie jak się wystylizować i...umalować. Tradycyjne już dla niej czerwone usta i kreska na oku w stylu lat 60., to dla jej typu urody fantastyczne rozwiązanie.

Katarzyna Zielińska w doskonały sposób połączyła minimalistyczne ubranie z bardzo ozdobnymi dodatkami. Prosta, szara bluzka, długa cekinowa spódnica uzupełniona została wiszącymi kolczykami i masywną bransoletą. A do tego, kultowa już kopertówka Be My Lilou. Gwiazda wyglądała świetnie!

