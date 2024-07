Ciąża Katarzyny Zielińskiej budzi ogromne zainteresowanie mediów. Gwiazda jeszcze nie potwierdziła tej radosnej informacji, ale zdjęcia paparazzi mówią same za siebie. Aktorka jest coraz bardziej okrągła. Będzie jednak ukrywała swój błogosławiony stan tak długo, jak tylko się da. Przypomnijmy: Zielińska chce chronić swoją ciążę: Ukrywam i nadal będę ukrywać

Aktorka nie planuje na razie przerwy od intensywnych zajęć. Obecnie gra w aż trzech serialach, była również producentką spektaklu "Sofia de Magico", który odniósł ogromny sukces. Dzięki temu zobaczyła, jak wygląda praca od drugiej strony. Poznała również tajniki organizacji tak dużych przedsięwzięć. Teraz planuje skupić się kolejnym projekcie, ale... związanym z muzyką. Mówiąc w skrócie, do czasu porodu czeka ją dużo pracy.

Siedzę wieczorami przed komputerem i podliczam, czy na wszystko starczy, czy bilans się zgadza. Zastanawiam się też, czy się uda, czy przyjdą recenzenci, i najważniejsze – czy przyjdzie publiczność. Zawsze też walczę o dobre miejsce, dobrą scenę w Warszawie. Sprawdziłam dwukrotnie swoje siły, wyszło nieźle, zobaczymy, co teraz. Kolejny projekt będzie muzyczny. Teraz jest pisany scenariusz, na wiosnę zaczynamy próby, więc trzymajcie kciuki. Będzie to większe show, z większym rozmachem. Sukcesy poprzednich spektakli dodały mi odwagi, by spróbować z czymś większym - mówi w rozmowie z lifestyle.newseria.pl.