Katarzyna Zielińska jeszcze niedawno spędzała upalny dzień na planie „Barw Szczęścia”, na którym kręcono ślub. Tak jest, bohaterka Kasi - Marta Walawska - brała ślub z bohaterem Jacka Rozenka – Arturem Chowańskim.

Ale kiedy nie ma dni zdjęciowych, Kasia razem z mężem Wojtkiem Domańskim i z półrocznym synkiem Heniem jeździ na kilka dni, żeby spędzać czas na łonie natury. Jaki kierunek obrała? Oczywiście góry! Kasia pochodzi z tamtych rejonów i wykorzystała ładne dni, aby pochodzić po Tatrach. Aktorka zwiedzała tez słowacką część Tatr.

Atrakcje dla synka też były przewidziane. Basen w upalne dni dla malucha!

Sami chętnie byśmy się przenieśli tam, gdzie teraz jest Zielińska. A Wy?

#tatry #slowacja #jestpieknie #wszyscyrazem #wyprazanysyr ##tatarskaomacka #kalorie #miliard #pieknie ???????????? A photo posted by Katarzyna Zielińska (@katarzynazielinska) on

Jul 21, 2015 at 6:26am PDT

#Tatry #przygoda #wyprawa #powrotdodziecinstwa #tylkomystarsi ???? A photo posted by Katarzyna Zielińska (@katarzynazielinska) on

Jul 21, 2015 at 6:38am PDT

#jaktusiezmiescic #gorąco #kapiel #zabawa #rozmiar"s" #prawiejakwtajlandii ???????????????????????????? A photo posted by Katarzyna Zielińska (@katarzynazielinska) on

Jul 22, 2015 at 2:17am PDT