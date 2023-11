20 lutego zmarła aktorka Agnieszka Kotulanka. Gwiazda zostawiła pogrążone w smutku dzieci ze związku z Jackiem Sas-Uhrynowskim. Czym się zajmują dzieci Kotulanki? 31-letnia Kasia i 33-letni Michał nie poszli w ślady rodziców.

W 2016 roku otworzyli w Warszawie na ulicy Pięknej restaurację Sas Duck&Chicken. Kasia była pomysłodawczynią projektu i kucharką, a Michał menadżerem miejsca. Lokal został jednak został zamknięty 11 września 2017 roku.

To był dla Kasi duży cios, wiązała z tym miejscem duże nadzieje, gotowanie od zawsze jest jej ogromną pasją, ale lokalizacja była niesprzyjająca. Samo miejsce jest uważane za pechowe, to już któraś restauracja z rzędu, która musiała zostać zamknięta z powodu słabego ruchu. Choć w weekendy klienci tłumnie przybywali w to miejsce, w tygodniu był z tym problem”, zdradziła Vivie.pl znajoma pary.