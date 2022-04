Katarzyna Cichopek wywołała burzę swoim oświadczeniem. Fani krytykują gwiazdę: "Brak taktu"

Katarzyna Cichopek pochwaliła się uroczym urodzinowym zdjęciem. Gwiazda "M jak miłość" obchodziła swoje 39. urodziny w towarzystwie męża Marcina Hakiela i dzieci. Para wybrała się na urodzinową kolację i aktorka po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. Niemal identyczną marynarkę kupicie za 49 zł... Tak Katarzyna Cichopek świętowała swoje 39. urodziny! Katarzyna Cichopek jest jedną z najsympatyczniejszych i ostatnio również najlepiej ubranych gwiazd. Aktorka znana z roli Kingi w "M jak miłość" pochwaliła się w relacji na Instastory prezentami jakie otrzymała i trzeba przyznać, że ta ilość może zaskoczyć. Nie zabrakło imponujących bukietów kwiatów i kosmetyków. Wieczorem prowadząca "Pytania na śniadanie" wybrała się z rodziną na urodzinową kolację. Wygląda na to, że to były wyjątkowe urodziny! Ostatni raz 3 z przodu 🎂 Happy birthday to me 🥳🎉 #birthadaygirl #39 #urodziny #birthday - napisała Katarzyna Cichopek pod urodzinowym zdjęciem. Zobacz także: Katarzyna Cichopek cała na biało. Jej buty skradły serca fanek. Nadały charakteru! Życzenia urodzinowe Katarzynie Cichopek złożyła niemal cała ekipa "Pytania na śniadanie". O aktorce nie zapomniała też Paulina Sykut-Jeżyna, Rafał i Marcin Mroczek, Izabella Krzan oraz jej fani: Naj, naj, najlepszego ❤️❤️❤️ Cudowności! Spełniaj się Kasieńko 💛 Pamiętaj co rok stajesz się lepsza a nie starsza 😘 Piękna i szczesliwa View this post on Instagram Post udostępniony przez Katarzyna...