Katarzyna Cichopek wie, kto nagrywał ją i Macieja Kurzajewskiego? "Od razu miała podejrzenia"

Po rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, pojawiły się spekulacje, że aktorka mogła związać się z Maciejem Kurzajewskim. Tych dwoje spędza ze sobą sporo czasu, wszystko za sprawą wspólnej pracy w prowadzeniu "Pytania na śniadanie". Niedawno do mediów przedostało się nagranie prywatnej rozmowy Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Sprawa ma trafić do sądu. Okazuje się, że aktorka może wiedzieć, kto mógł posunąć się do ingerowania w jej prywatność.

Katarzyna Cichopek wie, kto nagrał jej rozmowę z Maciejem Kurzajewskim?

Zamieszanie wokół Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego robi się coraz bardziej niepokojące. Już nie chodzi o same plotki wokół ich rzekomego romansu ale również czyny, które zakłócają ich poza medialne życie. Niedawno do mediów trafiło nagranie prywatnej rozmowy Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek, podczas której aktorka miała żywo dyskutować. I chociaż treść nie została ujawniona przez media, to wciąż jest to nielegalny czyn, który podlega karze. Sam Maciej Kurzajewski skomentował aferę z nagraniem prywatnej rozmowy, nie ukrywał był przerażony zaistniałą sytuacją i przyznał, że sprawa została skierowana na policję. Konfrontacja z takim zachowaniem okazała się być dla dziennikarza stresująca.

Jak podaje "Super Express", anonimowa wiadomość rozesłana do mediów, miała zostać nagrana przez podsłuch zamontowany w samochodzie jednej z gwiazd. Urządzenie zarejestrowało rozmowę telefoniczną pomiędzy Katarzyną Cichopek a Maciejem Kurzajewskim. Jak informuje dziennik, aktorka domyśla się, kto może być tego autorem.

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek może wiedzieć, kto próbuje zaszkodzić zarówno jej i Maciejowi Kurzajewskiemu, nagrywając ich rozmowę.

Kasia również dostała to nagranie na swojego maila. Od razu udała się do radcy prawnego. Ma nadzieję, że sprawa trafi do sądu, bo w głowie się nie mieści, że ktoś ich nagrywał i jeszcze rozsyłał to po ludziach! Kasia nie chce tego ujawniać, ale od razu miała podejrzenia, kto mógł to zrobić – tłumaczył "Super Expressowi" znajomy aktorki.

Katarzyna Cichopek nie może liczyć na ciche rozstanie z Marcinem Hakielem. Gdy ogłosili po 17. latach, że ich związek to już przeszłość, fani nie kryli szoku. Byli małżonkowie starali się powody rozstania zachować dla siebie, jednak gdy Marcin Hakiel udzielił głośnego wywiadu w "Mieście Kobiet", fani z jego słów wywnioskowali, że mógł mieć na myśli zdradę ze strony byłej żony. Fani nie odpuszczają Katarzynie Cichopek: "Jak nazywa się twoja wolność"? - pytają, nawiązując do słów Marcina Hakiela. Szczególnie na celowniku zdenerwowanych internautów jest jej znajomość z Maciejem Kurzajewskim.