TYLKO U NAS! Katarzyna Zielińska jest w ciąży! Aktorka już niedługo na świecie powita drugie dziecko! Czy jej synek, Henio, który przyszedł na świat w styczniu 2015 roku, będzie miał siostrzyczkę czy braciszka? O tym wszystkim przeczytacie w nowym wydaniu magazynu "Party" z Kasią na okładce. Co jeszcze w numerze?

Kasia Zielińska w ciąży!

Katarzyna Zielińska jest rozkochana w macierzyństwie. Jakiś czas temu pokazała zdjęcie na swoim Instagramie w wersji bez makijażu i napisała:

Taką lubią mnie najbardziej moje chłopaki. Bez szminki, sukni i bez lakieru na włosach. Ja też to lubię ❤️ A najbardziej wyczekuję na moment, kiedy Heniek kładąc się spać szepcze: "Mamo wies co? Kocham Cię!" Wtedy mam totalny odlot, uwierzcie. I nic wtedy nie jest ważne. Mogą gwiazdy spadać z nieba i padać miliony wygranych w totka. Nie interesuje mnie to - pisze gwiazda.

Od jakiegoś czasu zaczęła również mocno stawiać na zdrowe odżywianie i ćwiczenia. A to wszystko za pomocą Anny Lewandowskiej!

Teraz wiadomo również, dlaczego Kasia Zielińska zrezygnowała z roli w "Barwach Szczęścia".

Co dalej z jej karierą? O szczegółach przeczytacie w nowym "Party". Co jeszcze w numerze? Zdjęcia ze ślubu Agnieszki Radwańskiej oraz Dawida Celta. To był ślub roku!

Ponadto - Joanna Krupa - gwiazda czeka na miłość! A także - dodatek z okazji 10-lecia "Party", a w nim reportaż z planu "Przyjaciółek", wakacyjny quiz oraz plebiscyt na odkrycie roku.

