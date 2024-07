Wiadomo, że nie można przekładać rodzicielskich ambicji na dziecko. Jeśli będzie szczęśliwy w czymś innym, do czegoś innego będzie się nadawać, to ja nie będę zmuszać do tenisa. Znam tę drogę, wiem, jak to jest, wiem, co trzeba mieć, żeby się wybić. Będzie mi troszkę łatwiej, mam nadzieję, ocenić, czy takie dziecko się nadaje, czy nie - powiedziała Agnieszka Radwańska.