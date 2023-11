Katarzyna Zielińska jest w ciąży! Jak podaje „Party” jeszcze w tym roku urodzi drugie dziecko. Na razie jego płeć to tajemnica, a więc nie wiadomo, czy dwuletni synek aktorki, Henio, będzie miał brata czy siostrę. Dlaczego gwiazda zdecydowała się na drugie dziecko po 2 latach od urodzenia chłopca?

Jak informuje magazyn "Party" Kasia Zielińska odeszła z hitowego serialu TVP 2 nie ze względu inną, bardzo atrakcyjną propozycję, a właśnie na ciążę. Gwiazda spędzała mnóstwo czasu ma planie produkcji, a bardzo marzyła o powiększeniu rodziny. Uznała, że jeśli zwolni tempo, to jej plan szybciej się powiedzie. Udało się! Za kilka miesięcy Kasia powita na świecie drugie dziecko. Aktorka od zawsze marzyła o dużej rodzinie. Chciałaby, żeby jej dom był pełen ludzi, ciepły, przytulny - zupełnie taki w jakim sama się wychowywała:

Dla Kasi macierzyństwo to pełna gama uczuć, od lęku po bezgraniczną, bezwarunkową miłość. Jak każda mama chce dać swojemu dziecku to, co najlepsze. Dlatego dużo podróżuje z Heniem, chce, żeby był otwarty na świat i innych ludzi - mówi w „Party” przyjaciółka gwiazdy.