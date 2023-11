Reklama

27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się długo oczekiwany koncert "Artyści przeciw nienawiści". Jedną z jego pomysłodawczyń była Doda. Rabczewska, poruszona tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza, wystosowała apel do swoich kolegów z branży. Doda chciała, aby połączyli siły i zorganizowali koncert, który byłby sprzeciwem wobec przemocy i mowie nienawiści. Piosenkarka wyciągnęła nawet rękę do koleżanek, z którymi od lat pozostaje w konflikcie. Justyna Steczkowska przyjęła zaproszenie. Z kolei Edyta Górniak zareagowała bardzo ostrym komentarzem, który nie był zbyt pochlebny dla Dody.

Artyści przeciw nienawiści: Kasia Nosowska nie wystąpi?

Swój udział w tym wielkim przedsięwzięciu potwierdziły już największe polskie gwiazdy. Maryla Rodowicz, Margaret, Sarsa, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży, Antek Smykiewicz - to tylko kilka nazwisk artystów, którzy pojawią się 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi. Do tej pory wśród nich wymieniano również Kasię Nosowską. Artystka niemal od razu po apelu Dody włączyła się w tę inicjatywę. Jednak teraz jej występ stanął pod znakiem zapytania. Kasia Nosowska w tym samym dniu ma bowiem zaplanowany koncert na Torwarze w Warszawie. Rozpocznie się on o 19, a więc godzinę później, niż "Artyści przeciw nienawiści". Czy Kasia Nosowska zdoła pojawić się w dwóch miejscach jednego dnia?

Na razie nie wiadomo, jaka jest jej ostateczna decyzja. Jedno jest pewne: Kasia Nosowska z pewnością nie zawiedzie swoich słuchaczy!

Jak Nosowska rozwiąże tę sytuację?

