Doda, poruszona tym, co wydarzyło się w Gdańsku, postanowiła zorganizować koncert pt. "Artyści przeciw nienawiści". Za pośrednictwem swojego Instagrama zwróciła się do polskich gwiazd z pytaniem, czy nie chcieliby wziąć udziału w pięknym przedsięwzięciu, które miałoby walczyć z hejtem. Co ciekawe, Doda zaapelowała także do artystek, z którymi od lat jest w konflikcie. Celebrytka wyznała, że wyciąga rękę do Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Gwiazdy nie zareagowały zbyt chętnie. Teraz ich decyzje skomentowała także Katarzyna Nosowska. Co napisała? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

