Kilka dni po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Dorota Rabczewska-Stępień opublikowała na Instagramie apel do polskich wokalistów, aby wspólnie wystąpili na specjalnym koncercie „Artyści przeciw nienawiści”. Wtedy też wyciągnęła rękę do dwóch artystek, z którymi od lat nie ma najlepszych stosunków: Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Pierwsza dość bezkompromisowo skrytykowała projekt Dody, druga wręcz przeciwnie - przyjęła zaproszenie do koncertu.

Magazyn „Party” spytał Rabczewską, jak jej idą przygotowania i kto ją obecnie najbardziej wspiera. Chcieliśmy też dowiedzieć się, co poczuła, gdy Edyta odmówiła uczestniczenia w tym projekcie.

- Przede wszystkim to nie jest »koncert Dody i artystów«. Idea jest taka, że robimy to razem. W organizacji bardzo pomagają mi Grzegorz Hyży i jego żona Agnieszka, z kolei Patricia Kazadi obdzwoniła od razu artystów, a Dawid Kwiatkowski zaangażował się w promocję. Dużo osób chce nam pomóc, zgłosili się już ludzie, którzy zajmują się sceną, wizualizacjami i organizacją wielkich festiwali i chcą się w to włączyć za darmo. Bez ich pomocy to przedsięwzięcie kosztowałoby nas dwa razy więcej. Ale najwięcej wsparcia dają mi słowa od ludzi, którzy chcą być pod sceną. Wczoraj wracałam z dziewczyną, która powiedziała zwyczajnie, że ona i jej przyjaciele czekają na ten koncert - powiedziała nam Dorota.

A co odpowiedziała na pytanie o Edytę Górniak?

- Mam 35 lat, jestem już inną osobą i nie chcę reagować na zaczepki jak dekadę temu. Z szacunku do ludzi, którzy czekają z nadzieją na ten koncert, i ponad 100 artystów, którzy go wspierają, nie powiem nic - stwierdziła Doda.

Dorota jednocześnie ma poczucie, że lepiej próbować coś zrobić, niż nie robić nic.

- Aby zło triumfowało, wystarczy, żeby człowiek nic nie zrobił- powiedział irlandzki filozof Edmund Burke. Kropka - zakończyła swoją wypowiedź artystka.

