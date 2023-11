3 z 8

Artystka podkreśliła jednocześnie, że nie czuje nienawiści do Dody, ani do nikogo innego. Wyznała, że ma w sobie ogromne pokłady empatii i miłości, bo bez tego nigdy nie wyszłaby na scenę. Wyjaśniła jednak, że nie przemówiła do niej forma zaproszenia do udziału w koncercie.

Żeby było jasne, ja nie mam w sobie uczucia nienawiści do nikogo. Nie ma w moim umyśle miejsca na taką emocję. (...) Nie odmówiłam dlatego, że mam do kogoś nienawiść. Nie przemówiło do mnie to, że ktoś w ubikacji w ręczniku, tuż po kąpieli, nagrywa taki filmik w momencie, kiedy mamy żałobę narodową w Polsce. To po prostu do mnie nie przemówiło. Myślę, że gdyby Dorota miała więcej wyczucia, więcej wrażliwości na tę sytuację, to trafiłaby do mnie

Zobacz: Wzruszający pomysł Dody! Chce organizować wielki koncert przeciwko nienawiści