1 z 5

Znamy już pierwsze gwiazdy, które na pewno pojawią się na wielkim koncercie "Artyści przeciw nienawiści". Odbędzie się on 27 lutego w Łodzi w Atlas Arenie. Bilety na to wydarzenie w cenie 50 zł już wkrótce trafią do sprzedaży. Zysk zostanie przeznaczony na organizację tego ogromnego przedsięwzięcia. Kto zaś wystąpi? Na Instagramie wydarzenia potwierdzani są artyści, którzy tego dnia zaśpiewają dla zgromadzonej publiczności. Wśród nich nie zabraknie m.in. Justyny Steczkowskiej czy Sylwii Grzeszczak.

Zobacz pozostałe gwiazdy koncertu!

Zobacz: "Artyści przeciw nienawiści" to nie "koncert Dody"! Czy Chylińska i Górniak zmienią zdanie?