Podobnie jak w "Dance Dance Dance", w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" o wyniku decydują tylko i wyłącznie jurorzy. Widzowie nie mają wpływu na oceny, dlatego tak często wzbudzają one skrajne emocje. Największe towarzyszyły finałowi czwartej edycji show, kiedy okazało się, że Natalia Szroeder i Michał Grobelny, faworyci znacznej części widzów, nie dostali się do finałowej czwórki. Natalii zabrakło... 5 punktów, Michałowi... tylko trzech! Co ciekawe, wokalista wygrał aż w dwóch odcinkach show, a wokalistka zachwyciła cały świat jako Whitney Houston! To jednak nie zagwarantowało im miejsca na podium...