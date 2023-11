Kasia Dziurska i Emil Gankowski po raz drugi odtworzyli najszerzej komentowaną choreografię programu "Dance dance dance" do utworu "Try" Pink. Pierwszym razem taniec zakończył się wypadkiem. Trenerka nie złapała żyrandola i upadła na biurko. Mimo bólu dokończyła występ. W półfinałowym odcinku wszystko się udało, ale występ po raz kolejny wywołał ogromne kontrowersje! Oceniając parę Ida Nowakowska wprost stwierdziła, że upadek Kasi Dziurskiej był z winy Emila...

Po występie Kasia Dziurska nie kryła łez. Widać było, z jak ogromnymi emocjami wiąże się ten występ! Z niecierpliwością czekali na oceny jurorów. Jako pierwsza podsumowanie zaczęła Ida i powiedziała:

Nic nie zapowiadało tego, co za chwilę powie! Ida Nowakowska bez ogródek zarzuciła Emilowi, że stał za daleko, aby Kasia Dziurska mogła poprawnie wykonać skok na żyrandol:

Kasia Dziurska od razu stanęła w obronie partnera, ale widać było jego ogromne zdenerwowanie. Te słowa bardzo go zabolały! Po chwili jurorka dodała jeszcze:

Emil to nie jest atak na siebie. Ja darzę cię sympatią, ale to jest układ choreograficzny, to jest taniec. Między wami jest tak wielka przepaść. Ja jako sprawiedliwa jurorka muszę was ocenić, ale mam problem. Kasia ty zasługujesz na 10, ale muszę was ocenić razem. Ode mnie dzisiaj z wielkim bólem 8!