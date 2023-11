Kasia Dziurska i Emil Gankowski pożegnali się z programem "Dance dance dance". Para w półfinałowym odcinku ponownie odtworzyła choreografię do piosenki Pink "Try". Pierwszym razem ich układ zakończył się wypadkiem i tym razem obojgu bardzo zależało, aby przy powtórce wszystko się udało:

Półfinałowy występ poszedł po ich myśli, układ z żyrandolem udał się w całości, a tancerzom popłynęły łzy wzruszenia. Niestety, tę pełną emocji chwilę przerwała Ida Nowakowska, która bardzo ostro oceniła Emila Gankowskiego!

Ida Nowakowska nie szczędziła pochwał pod adresem Kasi Dziurskiej. Była zachwycona jej postępami, pewnością siebie i zaangażowaniem:

Ale tego samego nie mogła powiedzieć o partnerze tancerki, zarzucając mu wprost, że to on odpowiada za upadek Kasi Dziurskiej przy pierwszym występie z żyrandolem!

Kasia Dziurska stanęła w obronie partnera, ale Ida kontynuowała otwarcie mówiąc, że gwiazdą w tym programie jest Dziurska i to dzięki niej Emil znalazł się w show! Te słowa mocno go zabolały, bo widać jak ogromną pracę wkładał w każdy trening i jakie postępy zrobił.

Emil to nie jest atak na siebie. Ja darzę cię sympatią, ale to jest układ choreograficzny, to jest taniec. Między wami jest tak wielka przepaść.

W jego obronie stanęli pozostali jurorzy, którzy podkreślili, że para z tym występem poradziła sobie po mistrzowsku.

To jest dla mnie niesamowite, że wracacie silniejsi. Trudno wyrazić, co teraz czuje. Jesteście dla mnie mistrzami. - powiedziała Ewa Chodakowska ze łzami.

Ostrą ocenę występu Kasi Dziurskiej i Emila Gankowskiego krytykują Internauci w mediach społecznościowych. Zarzucają jurorce, znanej z ostrych wypowiedzi, że tym razem przesadziła i potraktowała partnera Dziurskiej, jak uczniaka, zapominając, że to jest program rozrywkowy i nie ma w nim profesjonalnych tancerzy:

Krytyka, w porządku, można, ale jej ton☝️ W pewnej chwili sama czułam się zażenowana. Ida zwracała się do Emila jak do jakiegoś uczniaka????‍♀️ Moim zdaniem, to on w tym starciu zachował więcej klasy. A sam taniec, energia i emocje były w typ przypadku ważniejsze niż cała technika. Dla mnie występ idealny, poruszający i ważny.

Ja też tak uważam ale to jest wina Idy która dała 8 punktów za niedociągnięcia których nie było.