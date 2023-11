Ostry wpis Kasi Bosackiej na Facebooku! Gwiazda TVN Style skrytykowała Roberta Lewandowskiego za udział w reklamie "napojów gazowanych z kofeiną". Propagatorka zdrowego stylu życia uważa, że piłkarz nie powinien reklamować tej marki, ponieważ jest szkodliwa dla zdrowia, a on, jako sportowiec, ma dawać przykład innym. Najprawdopodobniej Bosackiej chodzi o reklamę Coca Coli, w której Robert wraz z mamą wystąpili już ponad rok temu.

Reklama

Zobacz: Mama Roberta Lewandowskiego wystąpiła z synem w reklamie! Ile zarobiła? To niezła suma! WIDEO

Więcej: Zaskakujące słowa Cristiano Ronaldo o Robercie Lewandowskim. Co powiedział? Będziecie zdziwieni!

Sprawdź też: Nie uwierzysz jak pieszczotliwie Ania nazywa Lewandowskiego. ZDJĘCIA Lewej znad jeziora w Bawarii

Kasia Bosacka ostro o Robercie Lewandowskim

Kasia Bosacka, która w TVN Style od lat prowadzi programy na temat zdrowego odżywania się, jest wielką przeciwniczką napojów gazowanych. Robertowi dostało się za udział w reklamie Coca Coli:

Panie Robercie Lewandowski naprawdę wstyd! Jest Pan sportowcem uwielbianym przez miliony Polaków także tych najmłodszych, pana żona jest propagatorką zdrowego jedzenia a reklamuje pan napoj gazowany z kofeiną, ten najbardziej znany na świecie, ten który jest jedną z przyczyn otyłości. Szkoda że kasa jednak jest najważniejsza... - pisze Bosacka na swoim Facebooku.

Zobacz również: Dlaczego słodycze są niezdrowe?

Więcej: Oto 25 najcenniejszych reklamowo polskich gwiazd! Lewandowski poza pierwszą dziesiątką! RANKING

Jej wpis podzielił internautów. Fakt cytuje odpowiedź jednego z nich na ostry komentarz Bosackiej:

Firma Coca-Cola jest jednym z najdłużej związanych z FIFA (Federation Internationale de Football Association) partnerów korporacyjnych. Wspiera Federację nieprzerwanie od roku 1974". A może dlatego? Z tego, co pamiętam, Coca-Cola działa na rzecz związków piłkarskich i organizuje/wspomaga drużyny młodych piłkarzy. To wina Lewandowskiego, że Coca-Cola, a nie np. Żywiec Zdrój wspiera młodych, zdolnych? - pytał jeden z internautów. Ale to pan Robert daje swoją twarz. Jest wzorem dla wielu i dlatego upieram się, że sportowcom nie wypada reklamować śmieciowego jedzenia, które nas zabija - odpowiedziała Bosacka.

Podniosły się również opinie, że Lewandowski musiał wystąpić w reklamie ze względu na kontrakt, który go do tego zobowiązuje. Inni uważają zaś, że Roberta nikt do niczego nie zmuszał, a piłkarz sam chciał wziąć udział w spocie, właśnie ze względu na to, że marka prowadzi mnóstwo inicjatyw sportowych dla najmłodszych. Co o tym sądzicie?

Zobacz także: Katarzyna Bosacka już się nie odchudza? Mamy jej zdjęcia sprzed diety i po!

Zobacz: ROBERT LEWANDOWSKI MA WIELKIE SERCE! PIŁKARZ PRZEKAZAŁ 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA LECZENIE CHŁOPCA I DAŁ MU WYJĄTKOWY PREZENT

Kasia Bosacka skrytykowała Roberta Lewandowskiego za udział w reklamie.

Reklama

Czy Robert Lewandowski jej odpowie?