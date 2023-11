1 z 11

Magazyn „Forbes” opublikował ranking 25 najcenniejszych polskich gwiazd. Zestawienie przygotowała firma MediaCom. Co brano pod uwagę? Trzy najważniejsze obszary: siłę, czyli popularności i sympatię, autorytet - czyli to, czy gwiazda jest uznawana za eksperta w swojej dziedzinie i czy może mieć wpływ na sprzedaż oraz spójność z markami, które reklamuje. Wyniki określono jako indeks wpływu (przełożony został na punkty). Kto zwyciężył? W naszej galerii znajdziecie 10 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu, a pod spodem - miejsca od 25. do 11. Na miejscu 15... Robert Lewandowski! Dziwi Was tak niska pozycja najlepiej zarabiającego polskiego piłkarza? Jak mówią eksperci, jego wizerunek został mocno wyeksploatowany - w ostatnim czasie reklamował 5 produktów jednocześnie.

Zaskoczeni?

RANKING najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu

11. Katarzyna Dowbor

12. Marcin Prokop

13. Małgorzata Kożuchowska

14. Janusz Gajos

15. Robert Lewandowski

16. Wojciech Cejrowski

17. Agata Kulesza

18. Marcin Dorociński

19. Beata Tyszkiewicz

20. Maciej Stuhr

21. Katarzyna Bujakiewicz

22. Szymon Hołownia

23. Adam Małysz

24. Paulina Sykut

25. Kasia Zielińska

