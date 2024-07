Poznajecie? Na zdjęciu z Mikołajem to... Karolina Szostak jako mała dziewczynka! Obok małej Karoliny jej mama. Dziennikarka przyznała, że dość długo wierzyła, że to Mikołaj przynosi prezenty.

Długo w niego wierzyłam albo chciałam wierzyć, bo dzieci chcą w tego Mikołaja wierzyć jak najdłużej. Dopiero potem próbują ciągnąć go za brodę czy zdjąć czapkę. Wtedy okazuje się, że to tata albo wujek albo jakiś kuzyn jest tym świętym Mikołajem - powiedziała w jednym z wywiadów Karolina Szostak.

O jakie prezenty prosiła wtedy mała Karolina Szostak Świętego Mikołaja?

Wtedy wszystkie dziewczynki chciały mieć lalki Barbie. Pamiętam czasy, kiedy pojawiły się walkmany - pewnie mało osób pamięta, że tam się wkładało kasetę i kręciło się ją ołówkiem. Zegarek z kalkulatorem - albo z jakimś wyświetlaczem - to też było marzenie wszystkich, również i moje - wyznała Szostak.

Ciekawe, o czym teraz marzy Karolina?

Karolina Szostak z mamą Marylą na zdjęciu sprzed lat ze świętym Mikołajem:

Piękny oldskul hihihi! Cudowne czasy ????????❤️????????????! Tez macie takie zdjevia ??

Posted by Karolina Szostak on 6 grudnia 2015

Karolina Szostak z mamą w czułym uścisku:

Karolina Szostak w czapce mikołajce:

