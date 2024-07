W ostatni dzień 2013 roku pożegnaliśmy Andrzeja Turskiego, który nie wybudził się ze śpiączki. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb dziennikarza i ikony telewizji. Kilka ciepłych słów na jego temat postanowiła wyrazić Karolina Korwin Piotrowska, która na łamach swojej rubryki we "Wprost" poświęciła jego pamięci główny felieton.

- Nie znałam go osobiście, ale wychowałam się słuchając jego magicznego głosu i radia którym niegdyś kierował - słynnej Trójki. - zaczyna wspominać dziennikarza Korwin.

Najbardziej w całej sytuacji Karolinę oburzyło zachowanie braci Karnowskich, którzy zarzucili Turskiemu pracę w stanie nietrzeźwym. Przypomnijmy, że prezenter był pod wpływem leków, ponieważ chorował na cukrzycę.

- Wielka szkoda i strata oraz zwykły kwas. (...) Znam to doskonale, miałam w najbliższej rodzinie, dlatego na takie paskudne zarzuty zawsze będę reagować emocjonalnie .

Dziennikarka uważa, że bracia powinni w imię godności przeprosić Turskiego i jego rodzinę:

- Może to naiwne, ale wydaje mi się, że w takiej chwili wypada powiedzieć magiczne słowo "Przepraszam, zagalopowaliśmy się". To jednak nie nastąpi. Plotkarskie portale czy tabloidy w swej ohydzie potrafią czasem przeprosić, nawet bez wyroku sądu. Jak się okazuje, można upaść jeszcze niżej .

Na koniec, jeszcze kilka ciepłych słów:

- Nie interesuje mnie opcja polityczna Turskiego. Interesuje mnie to, że masa ludzi z mojego pokolenia słuchała radia, które otwierało nam oczy na ważne rzeczy. I którym on właśnie wtedy kierował. Nie interesuje mnie, czy miał jakąś legitymację, czy nie. Był fachowcem. Człowiekiem, który chociaż go nie znałam, mnie ukształtował.