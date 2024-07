W poniedziałkowy poranek doszło do szokującego zdarzenia - pod siedzibą radia Eska został zaatakowany Kuba Wojewódzki. Nieznany sprawca wylał na niego kwas i dziennikarz trafił do szpitala. Przypomnijmy: Wojewódzki w szpitalu! Zaatakował go szaleniec

Informacja zszokowała polskich internautów, w tym również Karolinę Korwin Piotrowską. Dziennikarka nie ukrywa oburzenia i w ostrych słowach skomentowała całe zajście. W swojej wypowiedzi odnosi się również do aktualnych nastrojów politycznych, które panują w naszym kraju.

Polska, mieszkam w Polsce....Kuba Wojewódzki właśnie poznał na własnej skórze, co to oznacza. Wstyd, koszmar, zażenowanie. Brak słów i coś trudnego do ogarnięcia. Atak na dziennikarza jest atakiem na wolność słowa i poglądów. Na to, o co walczono i o czym marzono przez tyle lat... A co trzeci Polak, we∂ług sondaży, chce głosować na PiS. Pogratulować. Ładnie się bawią. Bardzo ładnie - napisała na swoim Facebooku dziennikarka.

Sprawcy ataku wciąż nie znaleziono. Jakie mogły być powodu tak brutalnego ataku?

