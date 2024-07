Karolina Korwin Piotrowska i Fiolka Najdenowicz dorobiły się wspólnej hejterki.

Wulgarne komentarze, pogróżki i wyzwiska na Facebooku Karoliny i na profilu Fiolki zamieszcza ta sama osoba. I wiadomo już, kto to! Jak udało się ustalić tożsamość hejtera Fiolka opisała w swoim felietonie.

Jak każda osoba publiczna – dorobiłam się rasowego trolla, czy jak to się teraz mówi – hejtera. Chyba naprawdę muszę być popularna, skoro tak mam. Wiem, kto to jest, zresztą postać została opisana w mojej książce, jako nieliczna negatywna postać – z nazwiska. Zorientowałam się kim jest, bo nieopatrznie na jednym z wielu fałszywych profili – zamieściła swoje zdjęcie. Nagle się okazało, że od około trzech lat gnębi Karolinę Korwin-Piotrowską. W takich czasach żyjemy. Ja się na to nie godzę. Osoba, która wypisuje wulgarne kalumnie pod adresem KKP i moim zostanie namierzona, a jej aktywność – zgłoszona Prokuraturze. Póki co – na swoim fanpejdżu założyłam za radą Karoliny filtr wulgaryzmów, co każdemu z Państwa, którzy takowy posiadają polecam - radzi Fiolka na Sophisti.pl