Paparazzi przyłapali Tomasza Karolaka i Violę Kołakowską z córką pod jedną z warszawskich knajp. Aktor wybrał się na obiad w towarzystwie partnerki i 9-letniej Leny. Po wyjściu z restauracji aktor był wyraźnie w kiepskim humorze. Chwilę po nim wyszła Viola Kołakowska z córką.

Ostatnio mówiło się o planowanych zaręczynach tej pary. Plotkowano nawet, że Tomasz Karolak oświadczy się matce swoich dzieci na wyjeździe do Zakopanego, gdzie mieli spędzić zimowe ferie. Para do tej pory nie zdradziła czy ostatecznie do tego doszło. Aktor wiele razy podkreślał, że wreszcie dorósł do stworzenia prawdziwej rodziny.

