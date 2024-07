Kariera Anety Zając po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami" miała nabrać tempa. Niestety, częściej niż w serialach czy filmach, mogliśmy ją zobaczyć na branżowych imprezach. Aktorka często włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, a jednym z nowych projektów z jej udziałem była wizyta w... piekielnej kuchni Amaro. Przypomnijmy: Zając w ślubnej stylizacji na imprezie. Wyróżniała się jedną rzeczą

Jeden z tabloidów podał informację, że Aneta ma złe Polsatowi, że jej kariera stoi w miejscu, choć była pewna, że po udziale w tanecznym show wszystko się zmieni. Okazuje się jednak, że Zając tak naprawdę nie może narzekać na brak pracy. Głos w tej sprawie zabrał jej management, który w długim oświadczeniu poinformował o jej planach na przyszłość. Tym samym odciął się od plotek o rzekomym zakończeniu współpracy:

Juz w styczniu zobaczymy Anetę w dwóch nowatorskich i debiutujących w Polsce projektach komercyjnych. Poza tym aktorka intensywnie dba o formę, gdyż przygotowuje sie do projektu wymagającego doskonałego przygotowania fizycznego - nie, nie bedzie skakać ze spadochronem ani nie leci na Marsa. Zdradzimy szczegóły juz w grudniu. W najbliższa srode finalizujemy rozmowy z polska marką odzieżową, ktorej Aneta Zajac bedzie twarzą. Do tego dochodzą działania dla marki ASUS i Thecadess (cześć z Państwa powinna zarezerwować date 13 listopada), które na bieżąco realizujemy. No coz. Skoro to wszystko nazywa sie nic, to naprawdę prosimy o rade jak można lepiej i wiecej. Przy założeniu, ze szanujemy prywatność naszej Klientki i nie pokazujemy jej z dziećmi lansujac przy tym producentów wózków i innych gadżetów, nie wpuszczamy mediów do jej domu ani nie pokazujemy tego co i dla kogo trzyma w lodowce... - czytamy (pis. oryginalna)