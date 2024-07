Kandydatka do Sejmu z ramienia partii KORWIN, Miriam Shaded obawia się o swoje życie! 29-letnia prezes Fundacji Estera zasłynęła ostatnio swoimi wypowiedziami o wyznawcach islamu. Miriam głośno sprzeciwia się napływowi uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu i uważa, że muzułmanie prześladują chrześcijan.

- Tak, uważam, że to demoniczna religia. Promuje nienawiść”. I dalej: “Islam to nie religia, ale system totalitarny. (…) Islam to nie jest wiara z wyboru człowieka, ale cały system prawny, który wnika w każdą sferę życia. Osoba, która jest muzułmaninem, nie może przestać nim być dobrowolnie. W momencie, kiedy odstępuje od wiary, grozi jej śmierć. Wiara polega na relacji z Bogiem. Tutaj każdy muzułmanin jest zmuszony, by być w tym systemie - mówiła ostatnio w Super Expressie.