Julia Kamińska, którą widzowie z pewnością kojarzą z serialową „Brzydulą”, była ostatnio gościem w programie „Kuba Wojewódzki Show”. Kamińska przekonywała Wojewódzkiego, że nie czuje się zapomniana i że wciąż może liczyć na wiele ofert współpracy. Pochwaliła się rolą w nowym serialu i nie zaprzeczyła, że być może już wkrótce nagra swoją płytę.

Kuba Wojewódzki zapytał ją również o występy w „Tańcu z Gwiazdami” i o to jak wiele pracy i wysiłku musiała włożyć w treningi.

-To nie były najprzyjemniej zarobione pieniądze- odpowiedziała aktorka.

Wygląda więc na to, że gwiazdy niezbyt miło wspominają ciężkie treningi w tanecznym show…

Czy podobnie będzie w przypadku aktualnych uczestników „TzG”? przypominamy, że na ból i zmęczenie ostatnio narzekała Katarzyna Zielińska i Aleksandra Kisio. Będą musiały wytrzymać, jeśli marzą o wygranej!

Reklama