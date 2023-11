Kamil Grosicki jest świadomy tego, że polska drużyna - mówiąc delikatnie - nie udźwignęła presji, jaka na niej spoczęła. Szczególnie mocno skrytykowano ostatni mecz Polaków z Japonią, a przede wszystkim jego końcówkę. Przez ostatnich kilka minut polscy zawodnicy nawet nie próbowali odebrać piłki przeciwnikowi. Niestety, przez to na murawę nie wszedł Kuba Błaszczykowski, dla którego byłby to 101. mecz w reprezentacji.

- Widziałem, że na zmianę czeka Kuba Błaszczykowski. Pamiętam taką sytuację z 2012 roku. Na mistrzostwach Europy stałem przy linii trzy minuty i czekałem na zmianę. I też nie wszedłem - wspomina Kamil Grosicki. - Szanuję Kubę Błaszczykowskiego, widziałem, że chce zagrać w tym meczu. Wiem, co czuł, próbowałem reagować, doprowadzić, żeby doszło do zmiany. Bardzo źle to wyglądało, ale upadłem tylko z szacunku do Kuby - tłumaczył swoje zachowanie Kamil Grosicki w rozmowie z serwisem sportowefakty.wp.pl.