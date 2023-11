Czy Adam Nawałka nadal będzie selekcjonerem polskiej drużyny? Trener prowadzi drużynę narodową od listopada 2013. Jego praca z drużyną zaowocowała awansem na Euro i Mundial. Niektórzy mówili, że to jeden z najlepszych trenerów polskiej kadry. Jednak po porażce na Mundialu w Rosji ( zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie), pojawiły się głosy, że Adam Nawałka musi odejść.

Przed Mundialem mówiło się, że Adam Nawałka po turnieju może liczyć na rekordową podwyżkę i przedłużenie kontraktu na kilka lat, teraz nie wiadomo nawet czy zostanie w polskiej kadrze. Jego kontrakt obowiązywał do końca udziału reprezentacji w turnieju w Rosji.

Dziś na 12.00 na PGE Narodowym została zorganizowana konferencja prasowa z udziałem prezesa PZPN Zbigniewa Bońka i selekcjonera Adama Nawałki. Podczas spotkania z dziennikarzami, Boniek ogłosił, co dalej z Adamem Nawałką.

Zdecydowaliśmy o tym, że Adam Nawałka jest selekcjonerem do 30 lipca, po 30 lipca będziemy szukać nowego trenera. Chciałbym podziękować Adamowi, co dwa lata jeździliśmy na wielkie imprezy, wielkie podziękowania dla niego - powiedział Zbigniew Boniek.

- Okoliczności są smutne, jest mi przykro odchodzić. (...) Uważam, że polska piłka zrobiła duży krok do przodu za mojej kadencji, jestem zadowolony z mojej pracy i uważam, że to wielki sukces, że tak wysoko awansowaliśmy w rożnych rankingach (...) Na Mundialu zawiedliśmy, ja biorę odpowiedzialność za to na siebie. Dla mnie najważniejsze jest to, co dalej będzie się działo z reprezentacją, będę to śledził. - powiedział Adam Nawałka.