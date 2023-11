Kamil Grosicki jest wielką miłością Dominiki. Przystojny piłkarz zaopiekował się nią i jej synem z poprzedniego związku. Marcel pojawił się na świecie, gdy Dominika była jeszcze nastolatką! Polska WAG zaszła w ciążę, gdy miała zaledwie 17 lat!

- Mieszkałam w małym mieście i to się strasznie rozniosło, mój stan wzbudzał emocje, wszyscy wokół byli zainteresowani. Ja i mój partner byliśmy zaskoczeni, to nie było planowane. Różne uczucia towarzyszyły mi na początku… (...) Teraz patrząc z perspektywy czasu myślę, że świetnie się stało, bo dziś mój syn jest moim kumplem, bardzo dobrze się rozumiemy, on mi pomaga przy Mai. Wczesne macierzyństwo ma też inne plusy: mniej się martwisz, bo nie zdajesz sobie sprawy do końca, jak poważna to jest sprawa - zapewnia Dominika Grosicka w wywiadzie dla serwisu BabyByAnn.