Renata Kaczoruk, jest znana głównie z tego, że jest dziewczyną Kuby Wojewódzkiego i modelką. Okazuje się, że Kaczoruk działa społecznie - wspiera kobiety, by wybierały studia z zakresu IT i technologii. Powód? Renata zna się dobrze na technologiach naukach ścisłych i chce zachęcić kobiety, aby wybierały takie kierunki studiów Wszystko po to, by miały dobrą pracę. W branżach technologicznych na razie dominują mężczyźni, Renata Kaczoruk chce to zmienić.

Tylko 10 % stanowią kobiety, a ICT i IT są ważne, bo to są obszary, w które najlepiej i najszybciej się rozwijają przez co stworzą najwięcej miejsc pracy - powiedziała Renata w DDTVN.

Dlaczego akurat w tym obszarze Renata Kaczorku chce się realizować, a nie zakłada agencji modelek?

Moimi zainteresowaniami jako nastolatki była matematyka fizyka, chemia, biotechnologia. Tata miał wyższe wykształcenie matematycznie i gdzieś to na mnie miało na mnie wpływ - opowiada Renata Kaczoruk. - Zdałam na Fizykę.

Renata nie skończyła studiów, bo jak twierdzi świat modelingu ją wciągnął.

Fajniej było być w Paryżu niż we Wrocławiu. Była szansa, skorzystałam. Ale skończyłam potem studia indywidualne matematyczno-przyrodnicze - powiedziała w studio DDTVN.

Teraz od roku współpracuje z byłym Ministrem Administracji i Cyfryzacji, europosłem Michałem Boni. Chce by więcej kobiet zaczęło studiować nauki ścisłe i realizowały się biznesowo. Kaczoruk przyznała, że sama często nie była postrzegana jako osoba, która oprócz tego, że dobrze wygląda ma też trochę oleju w głowie.

Bardzo często moich rozmówców onieśmielało to, że poza tym że siedzę, wygląda i pachnę to jeszcze mówię, i myślę. Nie było przyzwolenia na to, że modelka chce jeszcze coś robić. Nie do przyjęcia było to, że można mieć obie rzeczy jak ciało i mózg. Masz nogi to po co ci jeszcze mózg? - tłumaczyła Renata Kaczoruk.

Renata Kaczoruk teraz nie będzie się tylko realizować jako modelka, ale także jako współzałożycielka nowo powstałego polskiego oddziału Girls In Tech.

