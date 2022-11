Magdalena Stępień o ślubie Kuby Wojewódzkiego i Anny Markowskiej. Wymowny komentarz

Renata Kaczoruk po raz kolejny zabrała głos w sprawie plotek o jej ciąży. In formacja o tym, że dziewczyna Kuby Wojewódzkiego spodziewa się dziecka pojawiła się kilka dni temu, kiedy to jeden z portali dopatrzył się u modelki zaokrąglonego brzuszka. Renata Kaczoruk natychmiast zareagowała na tę plotkę, zamieszczają pełne dystansu dementi na swoim Instagramie. Najwyraźniej jednak ten temat wciąż ją bawi, ponieważ na profilu gwiazdy po raz kolejny pojawiła się fotka z zabawnym komentarzem na temat jej rzekomej ciąży. Na zdjęciu widzimy Renatę na hamaku z dzieckiem . Bardzo szybkie rozwiązanie. Babasa pożyczę - napisała w hashtagach do fotki modelka. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których fani namawiają Renatę Kaczoruk na dziecko z Kubą Wojewódzkim, twierdząc, że maluch idealnie by jej pasował! Również gwiazdy, które przyjaźnią się z modelka wyraziły swoje zdanie w tej kwestii. ;) Bardzo twarzowo, Kochana - napisała Hanna Lis. A Karolina Ferenstein-Kraśko zamieściła pod fotką wymowne serduszka. Myślicie, że ukochana Kuby Wojewódzkiego faktycznie szykuje się do roli mamy? A może to tylko niewinne żarty? ;) Zobacz też: Kuba Wojewódzki na Instagramie: "Będę miał syna". A Renata Kaczoruk pokazała brzuszek... ZDJĘCIE. Renata Kaczoruk po raz kolejny dementuje plotki o swojej ciąży, pokazując zdjęcie z... dzieckiem! Nothin better than lazy Sunday nap 👻👻💕💕#błogo #chill #milacóraMajeczki 😍😍#bardzoszybkierozwiaZanie #bobasapożycze Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Renata Kaczoruk (@renul_ka) 10 Lip, 2016 o 10:48 PDT Doniesienia o rzekomej ciąży modelki pojawiają się regularnie. Na razie jednak można włożyć je między bajki. ;) Czy w przyszłości Kuba Wojewódzki zostanie tatą? Czas pokaże....