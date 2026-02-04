Rafał Mroczek publicznie zwrócił się do Dominiki Kachlik. Mroczek zareagował na nagranie aktorki, która po śmierci swojej serialowej bohaterki w "M jak miłość", poinformowała, że podjęła decyzję o odejściu z produkcji. Co napisał Rafał Mroczek? Okazuje się, że to nie koniec jego współpracy z Kachlik! Sprawdź szczegóły.

Dominika Kachlik rezygnuje z „M jak miłość”. To była jej decyzja

W odcinku serialu „M jak miłość” wyemitowanym 3 lutego 2026 roku widzowie byli świadkami dramatycznej sceny - śmierci Franki Zduńskiej, żony Pawła, granej przez Dominikę Kachlik. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez blisko sześć lat, potwierdziła, że odejście z serialu było jej własną decyzją. Dominika Kachlik przerwała milczenie po śmierci Franki w "M jak miłość":

(...) Nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej. Dzisiaj był pożegnalny odcinek z moją Franką wyznała aktorka.

Aktorka zwróciła się do fanów, prosząc, aby nie obwiniali produkcji za zakończenie wątku Franki.

Rafał Mroczek komentuje odejście Dominiki Kachlik

Śmierć Franki w "M jak miłość" wstrząsnęła fanami, którzy ruszyli z komentrzami w sieci. Wśród osób, które zareagowały na nagranie Dominiki Kachlik był Rafał Mroczek. Mroczek i Kachlik w "M jak miłość" grali zgrane małżeństwo. Teraz aktor zwrócił się do Dominiki Kachlik.

Dziękuję Ci za lata pracy, przygody i wspólnego celu, zrozumienia i jedności w tym co tworzyliśmy… a tworzyliśmy fajnie i z przyjemnością napisał na Instagramie.

Aktor przypomniał również, że fani nadal będą mieli okazję zobaczyć ich razem! Mimo zakończenia wspólnej przygody w serialu, Dominika Kachlik i Rafał Mroczek nadal będą współpracować na scenie teatralnej.

Do zobaczenia 7.02 podczas wspólnego spektaklu. Rafał Mroczek zwrócił się do Dominiki Kachlik.

Fani i aktorzy żegnają Frankę. Emocjonalne reakcje

Odejście Dominiki Kachlik z „M jak miłość” spotkało się z ogromnym odzewem zarówno ze strony fanów, jak i współpracowników z planu. Katarzyna Cichopek po śmierci serialowej Franki zwróciła się do Dominiki Kachlik: "Dziękuję Dominika za wspólny czas. Było super i mam nadzieję, że spotkamy sie gdzieś na szlaku. Powodzenia!".

Zobacz także: