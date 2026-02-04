Kachlik odeszła z "M jak miłość", jej serialowy mąż komentuje i ogłasza. To jeszcze nie koniec
Wstrząsający odcinek „M jak miłość” z 3 lutego 2026 zakończył się śmiercią Franki. Dominika Kachlik potwierdziła, że sama podjęła decyzję o odejściu z serialu. Rafał Mroczek opublikował komentarz w którym zwraca się do serialowej żony. Czy to naprawdę koniec tej historii?
Rafał Mroczek publicznie zwrócił się do Dominiki Kachlik. Mroczek zareagował na nagranie aktorki, która po śmierci swojej serialowej bohaterki w "M jak miłość", poinformowała, że podjęła decyzję o odejściu z produkcji. Co napisał Rafał Mroczek? Okazuje się, że to nie koniec jego współpracy z Kachlik! Sprawdź szczegóły.
Dominika Kachlik rezygnuje z „M jak miłość”. To była jej decyzja
W odcinku serialu „M jak miłość” wyemitowanym 3 lutego 2026 roku widzowie byli świadkami dramatycznej sceny - śmierci Franki Zduńskiej, żony Pawła, granej przez Dominikę Kachlik. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez blisko sześć lat, potwierdziła, że odejście z serialu było jej własną decyzją. Dominika Kachlik przerwała milczenie po śmierci Franki w "M jak miłość":
(...) Nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej. Dzisiaj był pożegnalny odcinek z moją Franką
Aktorka zwróciła się do fanów, prosząc, aby nie obwiniali produkcji za zakończenie wątku Franki.
Rafał Mroczek komentuje odejście Dominiki Kachlik
Śmierć Franki w "M jak miłość" wstrząsnęła fanami, którzy ruszyli z komentrzami w sieci. Wśród osób, które zareagowały na nagranie Dominiki Kachlik był Rafał Mroczek. Mroczek i Kachlik w "M jak miłość" grali zgrane małżeństwo. Teraz aktor zwrócił się do Dominiki Kachlik.
Dziękuję Ci za lata pracy, przygody i wspólnego celu, zrozumienia i jedności w tym co tworzyliśmy… a tworzyliśmy fajnie i z przyjemnością
Aktor przypomniał również, że fani nadal będą mieli okazję zobaczyć ich razem! Mimo zakończenia wspólnej przygody w serialu, Dominika Kachlik i Rafał Mroczek nadal będą współpracować na scenie teatralnej.
Do zobaczenia 7.02 podczas wspólnego spektaklu.
Fani i aktorzy żegnają Frankę. Emocjonalne reakcje
Odejście Dominiki Kachlik z „M jak miłość” spotkało się z ogromnym odzewem zarówno ze strony fanów, jak i współpracowników z planu. Katarzyna Cichopek po śmierci serialowej Franki zwróciła się do Dominiki Kachlik: "Dziękuję Dominika za wspólny czas. Było super i mam nadzieję, że spotkamy sie gdzieś na szlaku. Powodzenia!".
Zobacz także:
- Produkcja "M jak miłość" pod osłoną nocy nadała wiadomość. Chodzi o śmierć Franki
- Tak Dominika Kachlik pożegnała się z Franką w „M jak miłość”! Aż trudno powstrzymać łzy
atoms.consentPlaceholder.headingText
atoms.consentPlaceholder.bodyText