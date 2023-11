Rozbierana sesja Justyny Żyły wywołała ogromne emocje. Teraz żona skoczka w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, dlaczego zdecydowała się na tak odważny krok. Okazuje się, że Justyna myślała o udziale w nagiej sesji już od dwóch lat.

(...) przeszedł mi do głowy pomysł, że fajnie by było zrobić taki prezent na 30. urodziny Piotra, ale niestety wtedy się to nie udało. Później wydarzył się to, co się wydarzyło. Przy okazji pomysłu sesji dla męża rozmawiałam ze znajomym fotografem, a później temat znowu powrócił, ale tym razem chciałam zrobić prezent sobie - Justyna Żyła przyznała w rozmowie z "SE".