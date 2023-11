To jedna z najgorętrzych sesji tego sezonu. Justyna Żyła, żona skoczka reprezentacji Polski, Piotra Żyły zgodziła się na rozbieraną sesję do "Playboya". Zdjęcia nagiej Justyny z dwuzdnaczym tytułem "Góralu czy ci nie żal” wywołały lawinę komentarzy. Jedni hejtują decyzję, inni zachwycają się sylwetką żony Piotra. Justyna postanowiła się odnieść do tych komentarzy. Co nam powiedziała?

Zawsze znajdą się tacy, co będą komentować moją decyzję albo mówić, że matce nie wypada się rozbierać przed obiektywem. Dla mnie to jest piękna pamiątka i prezent na trzydzieste urodziny - powiedziała nam Justyna

A jak wspomina samą sesję?

Fotograf bardzo zadbał, żebym nie czuła się ani przez chwilę skrępowana. Jestem bardzo dumna z efektów, od rana odbieram też gratulacje od znajomych - mówi nam Justyna

Cóż wygląda na to, że Piotr może żałować swojej decyzji.

