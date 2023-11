1 z 5

Justyna Żyła ma za sobą burzliwe przejścia. Do niedawna głośno było o jej rozstaniu z mężem. Justyna Żyła opisywała wszystko na swoim Instagramie. Kobieta oskarżyła Piotra Żyłę o zdradę i o to, że przestał interesować się ich dziećmi. Wszystko wskazywało na to, że para nie dojdzie do porozumienia, a ich wzajemna niechęć będzie się pogłębiała. Okazuje się jednak, że oboje odstawili na bok emocje i podeszli do swojego rozstania z głową. Justyna i Piotr wzięli cichy rozwód i każde z nich rozpoczęło nowy etap w swoim życiu.

Była żona polskiego skoczka postanowiła skupić się na sobie. Coraz częściej można ją spotkać na różnych imprezach. Justyna Żyła pojawiła się między innymi na gali Samochód Roku Playboya 2018. Jak się prezentowała i z kim pozowała do zdjęć? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

