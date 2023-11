1 z 4

Justyna Żyła, żona Piotra Żyły, jest na językach wszystkich od lutego br., kiedy to w mediach pojawiły się informacje o kryzysie w małżeństwie. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że ich rozstanie będzie miało tak medialny charakter. Justyna, za pośrednictwem Instagrama, oskarżała Piotra m.in. o zdradę czy brak zainteresowania dziećmi. Życiem tej pary zainteresowały się największe stacje telewizyjne, zarówno skoczek, jak i żona, pojawiali się w programach rozrywkowych, gdzie przedstawiali własne wersje wydarzeń. Jednak to Justyna wiodła prym w obwinianiu męża. Doszło do tego, że sportowiec wysłał jej pismo sądowe, w którym zakazał mówienia o sprawach ich małżeństwa na forum ze względu na dzieci. Poskutkowało - od kilku tygodni Justyna nie mówi nic o ich kryzysie, a skupia się na własnych projektach - otworzyła kanał kulinarny na YouTubie, zapozowała nago do Playboya, a teraz poprowadzi swój własny program w telewizji. Myślami wraca jednak do Piotra. Co takiego wstawiła dziś na swój Instagram? Zobaczcie! Będziecie zaskoczeni.

