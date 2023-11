Reklama

Tego nikt się nie spodziewał! Justyna i Piotr Żyłowie są już po rozwodzie! Jak czytamy w nowym "Fleszu", Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej orzekł trwały rozpad związku Żyłów już na początku listopada! Byłym małżonkom udało się utrzymać ten fakt w tajemnicy. Powód? Oboje nie chcieli już medialnego rozgłosu, który towarzyszył ich burzliwemu rozstaniu.

Jak Żyłowie podzielili po rozwodzie swój majątek?

"Flesz" ustalił, że Justyna Żyła i Piotr Żyła ostatecznie rozwiedli się za porozumieniem stron, bez orzekania o winie. Ich adwokatom udało się dojść do porozumienia odnośnie podziału majątku i w sprawie alimentów, które skoczek na płacić na dwoje swoich dzieci: Jakuba i Karolinę. Piotr zostawił żonie piękny dom w Wiśle. Będzie też zabierał do siebie dzieci w co drugi weekend i dwa razy w tygodniu, o ile nie będzie brał wtedy udziału w zawodach narciarskich. Choć wydaje się to niemożliwe, Żyłowie rozstali się w zgodzie i pozostali w dobrych relacjach. Ocieplenie między nimi było widać choćby podczas niedawnych zawodów Pucharu Świata w Wiśle, kiedy to Justyna wraz z dziećmi kibicowała Piotrowi pod skocznią. Ostatnio żona skoczka wrzuciła także na swój Instagram wzruszające zdjęcie córki, która cieszyła się z wygranej taty! Opatrzyła je komentarzem: "Przychodzi taki moment, gdy emocje opadają i uczysz się przyjaźni, która czasem jest ważniejsza niż inne uczucia i emocje". I oby tak było!

Justyna i Piotr Żyłowie dostali rozwód na początku listopada.

Justyna Żyła będzie mieszkać z dziećmi w ich domu w Wiśle.

