O powrocie Justina Timberlake'a do muzyki spekuluje się już od kilku lat. Po ogromnym sukcsie albumu "FutureSex/LoveSounds" z 2006 roku wokalista postanowił zrobić sobie przerwę i zajął się aktorstwem.

Dziś premierę miał długo wyczekiwany nowy singiel Timberlake'a "Suit and Tie", który zapowiada nowy album artysty "„The 20/20 Experience”. W nagraniu usłyszymy również rapującego Jaya-Z. Niestety nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery krążka. Wiadmo, że na pewno nastąpi to w tym roku.

Posłuchajcie i oceńcie nową piosenkę Justina Timberlake'a: