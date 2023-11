Julia Wieniawa odrzuciła rolę dla swojego chłopaka? Jak czytamy w "Party", aktorka miała zagrać w nowym filmie Patryka Vegi "Polityka", o którym już wiadomo, że nieźle namiesza w polskiej kinematografii i wywoła wiele kontrowersji. Ale gwiazda odrzuciła tę propozycję. Dlaczego? W końcu zagrała już w dwóch jego produkcjach: w "Kobietach mafii", gdzie wystąpiła u boku Bogusława Lindy i w nowym filmie, kręconym na początku tego roku w Bangkoku. Mówi się, że Julia Wieniawa zrezygnowała z kolejnej roli, bo chciała mieć więcej czasu dla swojego chłopaka, Aleksandra Barona. Czy na pewno?

Reklama

Julia dostała propozycję roli i rzeczywiście ją odrzuciła. Z prostego powodu. Zdjęcia do filmu Vegi pokrywały się z pracą na planie dwóch innych produkcji. Poza tym w sierpniu córka zaczyna pracę nad kolejnym filmem – powiedziała w rozmowie z "Party" mama Julii, a zarazem jej menadżerka, Marta Wieniawa.

Wygląda więc na to, że przez najbliższe dwa miesiące Julia i jej chłopak, Aleksander Baron nie będą mieli dla siebie zbyt wiele czasu. Powód? Julia kończy zdjęcia do nowego serialu Polsatu "Zawsze warto", gdzie zagra odważną rolę... dziewczyny na telefon! Z kolei kalendarz Barona wypełniają letnie koncerty.

Dlaczego Julia Wieniawa i Aleksander Baron nie spędzą razem wakacji?

Julia Wieniawa i Aleksander Baron są parą dopiero od pół roku. Choć nie jest to zbyt długi staż, to okazał się wystarczający, by tych dwoje stało się jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu i do tego jedną z najlepiej zarabiających! Zakochani starają się spędzać jak najwięcej czasu razem – razem byli już na egzotycznych wakacjach, na nartach i nad polskim morzem. Jak będzie w te wakacje?

Do końca sierpnia razem z grupą Afromental jesteśmy w trasie koncertowej i przygotowujemy się do wydania nowej płyty. Mam nadzieję, że znajdziemy parę wspólnych dni na urlop jeszcze w te wakacje. A jeśli nie, to odbijemy to sobie jesienią i odpoczniemy wtedy na dłuższym wyjeździe. Kierunek? Na pewno malownicze tropiki – zdradził "Party" Aleksander Baron.

Więcej o Julii Wieniawie i Aleksandrze Baronie przeczytasz w nowym "Party".

Wieniawa i Baron planują wspólny urlop jesienią.

East News