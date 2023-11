Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron są nie tylko zakochani, ale też... coraz bogatsi! Jak donosi „Flesz”, choć Julka i Alek są ze sobą dopiero od niespełna pół roku, mają szansę dołączyć do grona tzw. power couple. Na absolutnym topie listy są teraz w Polsce Anna i Robert Lewandowscy oraz Małgorzata i Radosław Majdanowie, którzy w duetach zarabiają ogromne pieniądze. Wygląda na to, że uczucie Wieniawy i Barona też już zdążyło się przełożyć na ich zarobki. Jakie?

Julia Wieniawa gra w serialu TVP 2 „Rodzinka.pl” od siedmiu lat, ale dopiero gdy związała się z Antonim Królikowskim nagle stała się bardzo popularna. Wywiady, sesje, zaproszenia na imprezy sprawiły, że Julią zaczęły się interesować nie tylko media, ale też reklamodawcy. W ciągu dwóch lat Wieniawa stała się jedną z najpopularniejszych influencerek, a zarazem jedną z najlepiej zarabiających młodych gwiazd. Dziś jej Instagram śledzi 1,2 miliona followersów, co - według specjalistów z branży - przekłada się na zarobki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych miesięcznie!

Jej zdaniem Julka za jeden post sponsorowany może dostać nawet 20-30 tysięcy złotych. Jeśli jest to długofalowa współpraca polegająca na wrzucaniu kilku postów w miesiącu, to na jej konto może trafiać nawet od 300 tysięcy złotych za jedną kampanię!

Julia jest jedną z najbardziej pożądanych gwiazd na każdej imprezie. Za takie wyjście organizatorzy płacą jej od 30 do 50 tysięcy złotych. Jeśli pojawia się z partnerem, ta stawka jest wyższa, ale każde z nich negocjuje swoją osobno - zdradził jeden z organizatorów eventów.

Zatem wszystko wskazuje na to, że na znajomości z Julią zyskuje też Aleksander Baron. Ile konkretnie? Nie da się ukryć, że odkąd Alek i Julia są razem, Baron częściej pojawia się na czerwonym dywanie, gdzie towarzyszy ukochanej.

Do tej pory inkasował za odcinek „The Voice” ok. 7-8 tysięcy złotych. Teraz ok. 10-15 tysięcy złotych zarabia za samo jedno wyjście – twierdzi w rozmowie z "Fleszem" osoba z marketingu influencerskiego.