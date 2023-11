Julia Wieniawa już niedługo po raz kolejny pojawi się na dużym ekranie. W tamtym roku do kin weszła produkcja Patryka Vegi "Kobiety mafii", w której aktorka wcieliła się w nastoletnią córkę gangstera (w tej roli Bogusław Linda). Teraz Julia Wieniawa dostała kolejną szansę od Patryka Vegi. Gwiazda "Rodzinki.pl" zagra jedną z głównych ról w nowym filmie reżysera. Ruszyły właśnie zdjęcia do tej produkcji. Julia Wieniawa pokazała, co dzieje się na planie w Bangkoku. Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

