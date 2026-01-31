Julia Wieniawa od lat utrzymuje się w topce najpopularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia. Co więcej, jurorka "Mam Talent" nie zamierza zwalniać tempa i już szykuje dla swoich fanów kolejne niespodzianki. Czy te przebiją "Nocowankę" z Julią Wieniawą, która okazała się absolutnym hitem tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? W najnowszym, sobotnim odcinku "Dzień Dobry TVN", 31 stycznia 2026 roku, Julia Wieniawa nie tylko odniosła się do swojej aukcji na WOŚP, ale też opowiedziała o swoich nowych zawodowych projektach. Paparazzi uchwycili artystkę tuż po udzieleniu wywiadu, a my nie możemy się napatrzeć na jej look. Torebka za 10 tysięcy złotych, stylowy płaszcz "Noir Chic" i najmodniejsze buty sezonu to dopiero początek!

Julia Wieniawa w "Dzień Dobry TVN" o swojej aukcji na WOŚP 2026, która stała się hitem sieci

Nazwisko Julii Wieniawy od dłuższego czasu nie schodzi z ust opinii publicznej. Głośno jest nie tylko o premierze najnowszego filmu z jej udziałem o wymownym tytule "Chcę więcej", którego premiera odbyła się 30 stycznia 2026 roku, ale też o "Nocowance" z Julią Wieniawą, która stała się hitem WOŚP i przekroczyła zawrotną kwotę 100 tys. złotych.

W najnowszym odcinku "Dzień Dobry TVN" Julia Wieniawa przyznała, że nie spodziewała się, że aukcja z jej udziałem zrobi aż taką furorę.

Licytacja nadal trwa. Zostało jeszcze kilka dni, także zapraszam serdecznie. Cel jest szczytny i to jest najważniejsze. Te wszelkie kontrowersje wokół niej tak naprawdę dobrze jej zrobiły, bo mamy kwotę ponad 100 tysięcy, czego absolutnie się nie spodziewałam - przyznała w ''Dzień Dobry TVN''.

Jurorka "Mam Talent" postanowiła też raz jeszcze wyjaśnić, jak w rzeczywistości ma wyglądać "Nocowanka", którą wylicytuje zwycięzca aukcji WOŚP 2026.

Będzie to spotkanie w bezpiecznym gronie. Nie u mnie w domu, wbrew temu, co wszyscy myślą, również z moimi przyjaciółmi. Wspólne karaoke, wspólna kolacja i wspólny sport rano, na przykład jakaś joga albo aerobik - dodała.

Julia Wieniawa o nowych zawodowych wyzwaniach

Podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN" artystka opowiedziała również o swoich najnowszych zawodowych wyzwaniach. Już niebawem Julia Wieniawa ponownie zasiądzie w jury "Mam Talent", co więcej do kin właśnie wszedł właśnie film z jej udziałem "Chcę więcej". Początek 2026 roku stoi także pod znakiem najnowszej płyty gwiazdy "Światłocienie" oraz trasy koncertowej "ReLove Tour".

Cieszę się, że wróciłam do koncertowania. To jest totalnie mój żywioł, wszystko co jest na żywo. To jest adrenalina i coś zupełnie nie do opisania. (...) Kocham to, co robię i kocham łączyć też swoje pasje. Teraz wyszedł film ''Chcę Więcej'', w którym mogłam i napisać piosenki i zagrać jedną z głównych ról - mówiła w ''Dzień Dobry TVN''.

Julia Wieniawa opuszcza "Dzień Dobry TVN" w stylowym płaszczu "Noir Chic" i torebką za 10 tysięcy złotych

Julia Wieniawa od lat jest uznawana za ikonę stylu i jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd, nic więc dziwnego, że paparazzi śledzą niemal każdy jej ruch. Nie inaczej było także podczas sobotniego wyjścia artystki ze studia "Dzień Dobry TVN". Fotoreporterzy uchwycili Julię Wieniawę, która opuszcza budynek TVN w stylowym czarnym, zawiązanym w talii płaszczu typu "Noir Chic", sięgającym kostek.

Do tego artystka dobrała ciemny t-shitrt, czarną marynarkę i ciemne spodnie typu flare. Całość stylizacji dopełniły czarne botki na niskim obcasie z modnym spiczastym noskiem, czarny szalik, okulary przeciwsłoneczne Saint Laurent za około tysiąc złotych i uwielbiana przez gwiazdy torebka Bonnie od Prady warta 9700 złotych. Klasa!

