Julia Wieniawa wbija szpilę Baronowi! "Krótka pomyłka" komentuje związek z muzykiem

Ich związkiem żyła cała Polska! Julia Wieniawa związała się z dużo starszym od niej Baronem tuż po głośnym rozstaniu z Antkiem Królikowskim . Choć początkowo nikt nie wierzył w to uczucie, oni z uśmiechem na twarzach przekonywali, że im się uda. Niestety, okazuje się, że dobre chęci to za mało. Julia Wieniawa i Baron nie są już razem . Oboje starają się nie komentować swojego życia prywatnego. Tym bardziej zaskoczył wszystkich wpis, który pojawił się właśnie na Instagramie młodej gwiazdki. Czyżby w tej sposób chciała skomentować swoją decyzję o rozstaniu z Baronem? Zobaczcie sami! Julia Wieniawa skomentowała w ten sposób rozstanie z Baronem? Julia Wieniawa i Baron zdawali się być w sobie naprawdę zakochani. Choć początkowo trzymali swój związek w tajemnicy, zdradziły ich zdjęcia z wakacji. Fani dopatrzyli się bowiem, że wrzucają na Instagram fotografie zrobione w tym samym kurorcie. Później zakochani nie kryli już swojego uczucia. Chętnie pojawiali się razem na oficjalnych imprezach i pozowali do zdjęć. Baron opiekował się także pieskiem Julki, gdy ta była w pracy. Zobacz także: Baron i Julia Wieniawa rozstali się! Tworzyli naprawdę piękną parę. Zobacz zdjęcia! Niestety, to już przeszłość. Podobno rozstanie nastąpiło za zgodą obojga. Ich drogi zaczęły się bowiem rozchodzić. Julka miała coraz mniej czasu dla swojego partnera ze względu na liczne zobowiązania zawodowe. Baron również nie narzeka na brak pracy. Już niedługo zobaczymy go w fotelu jurora w nowej edycji "The Voice of Poland" . Żadne z nich nie pokusiło się o oficjalny komentarz w sprawie rozstania. Jednak wpis, który pojawił się właśnie na Instagramie Julki Wieniawy, dał jej fanom do myślenia. Zmiana jest bolesna. Jednak nic nie jest tak bolesne, jak tkwienie gdzieś, gdzie nie...